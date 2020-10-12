Путин распорядился создать комиссию Совбеза по формированию защиты от инфекций
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза России, которая займется формированием системы защиты от новых инфекций. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин рассказал о подарках от внуков
— Путина удивило отсутствие портрета Ленина в кабинете Зюганова
— Путин обсуждал с лидерами Армении и Азербайджана механизмы по перемирию в Карабахе