Путин распорядился создать комиссию Совбеза по формированию защиты от инфекций

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза России, которая займется формированием системы защиты от новых инфекций. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин рассказал о подарках от внуков

— Путина удивило отсутствие портрета Ленина в кабинете Зюганова

— Путин обсуждал с лидерами Армении и Азербайджана механизмы по перемирию в Карабахе