Берлин выступает за санкции непосредственно в отношении Лукашенко

Германское правительство выступает за введение санкций непосредственно в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, передает «Интерфакс».

По ее словам, об этом германская сторона заявила на встрече глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, где обсуждается тема санкций.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в свою очередь, отметил, что Берлин настаивает на том, чтобы власти Белоруссии «прекратили насилие, отпустили задержанных и начали диалог с обществом».

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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