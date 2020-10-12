Россия объявила двоих сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата
Двоих сотрудников болгарского посольства в Москве объявили персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
12 октября в ведомство приглашали посла Болгарии Атанаса Крыстина, где ему вручили ноту об объявлении нескольких сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата.
В МИД отмечается, что этот шаг является ответной «зеркальной» мерой.
«Зеркальная» мера на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей Торгового представителя России в Софии», — говорится в заявлении министерства.
Ранее прокуратура Болгарии предъявила обвинения двум российским дипломатам в связи со сбором сведений, которые представляют гостайну. МИД республики заявил о высылке россиян.
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