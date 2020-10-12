Порошенко выписали из больницы, куда он был госпитализирован с COVID-19
Анна Светлова
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Бывшего президента Украины Петра Порошенко выписали из больницы, куда он был госпитализирован в конце сентября из-за выявленной у него коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что состояние здоровья депутата фракции «Европейская солидарность» улучшилось.
Ранее супруга политика Марина Порошенко сообщала, что у политика плохое состояние крови, ему стало хуже.
29 сентября экс-лидер Украины Петр Порошенко сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию. Позже он был госпитализирован в Киеве из-за двухсторонней пневмонии.
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