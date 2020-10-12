В Кремле высоко оценили договоренности глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко оценивает сам факт приезда глав МИД Армении и Азербайджана в Москву в связи с нагорно-карабахским вопросом по инициативе российского лидера Владимира Путина, а также достигнутые договоренности между представителями стран по итогам многочасовых переговоров в российской столице, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Кремль также положительно оценивает проделанную совместную работу президента РФ и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию.

«Мы видим сообщения с обеих сторон о нарушениях, но считаем, что выполнение договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти на отказ от боевых действий», — подчеркнул Песков.

В ночь на 10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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