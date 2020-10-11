Меркель созвонилась с Пашиняном для обсуждения ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос эскалации напряженности в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Контакт лиц состоялся в формате телефонных переговоров.

Агентство отмечает, что немецкий канцлер приветствовала достигнутое в Москве соглашение Армении и Азербайджана по прекращению огня.

Она указала на важность соблюдения договоренностей и выступила за «начало обстоятельных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ».

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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