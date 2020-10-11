Трамп планировал выйти в футболке Супермена из госпиталя, где лечился от COVID-19

Президент США Дональд Трамп намеревался выйти из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида в футболке со значком Супермена. Об этом сообщает New York Times.

По данным СМИ, в начале, когда его увидели бы стоящие у выхода люди, американский лидер хотел показаться ослабшим.

После этого глава Белого дома планировал распахнуть на выходе рубашку, под которой была бы футболка супергероя из комиксов. Однако в конечном итоге он отказался от этой идеи.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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