Захарова заявила об отсутствии «пустой риторики» со стороны РФ в ситуации в Карабахе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не занимается «пустой риторикой». Об этом она рассказала в эфире «России 1».

По ее словам, Запад «проявил себя неплохо» в использовании «агрессивной риторики» вместе с миротворческими намерениями.

Она подчеркнула, что Россия в свою очередь не пытается «играть чувствами народов, стран и государств».

«Во-вторых, никогда не занимается пустой риторикой, в том числе, может быть, даже миролюбивой, но пустой», — заключила Захарова.

Представитель ведомства добавила, что Россия не высказывала оценочных суждений по конфликту в непризнанном Нагорном Карабахе.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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