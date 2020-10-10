Путин заявил, что в большой политике не бывает друзей
Екатерина Зайцева
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Президент России Владимир Путин заявил, что в большой политике не может быть друзей.
«В большой политике, вообще-то, нет друзей», — сказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент передачи был опубликован на странице журналиста Павла Зарубина в Instagram.
Ранее российский лидер сообщал, что иногда в его кабинете проходят жесткие разговоры с коллегами.
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