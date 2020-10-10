Зараженный COVID-19 мэр Харькова потерял дар речи после инсульта

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией мэр Харькова Геннадий Кернес перенес инсульт, после которого лишился дара речи. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Родзинский, передает РИА «Новости».

«Из-за инсульта, а инсульт — это кровоизлияние в мозг, он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи», — сообщил правозащитник.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом и впавший в кому мэр Харькова доставлен в берлинскую клинику «Шарите».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мэра Харькова срочно госпитализировали на самолете в Германию

— Заразившийся коронавирусом мэр Харькова доставлен в берлинскую клинику