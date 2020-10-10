Пашинян: Армения и Карабах являются последними препятствиями экспансионизму Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция поддерживает азербайджанскую сторону в боевых действиях в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Republica.

Кроме того, он подчеркнул, что Армения совместно с Карабахом являются последними препятствиями на пути к турецкому экспансионизму.

«Если международное сообщество срочно не вмешается, то скоро увидит турок у ворот Вены, как это было в XVII веке», — сказал Пашинян.

Армянский премьер добавил, что на линии соприкосновения также идет борьба с терроризмом, поскольку Турция направила боевиков из Сирии для помощи Азербайджану.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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