Трамп считает, что может «поладить» с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что может «поладить» с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Rush Limbaugh Show.

По словам Трампа, президент России ему нравится. При этом американский лидер подчеркнул, что Путину было бы «гораздо проще» иметь дело с кандидатом демократов на предстоящих выборах Джо Байденом или его предшественницей Хиллари Клинтон.

Кроме того, глава США заявил о симпатии к канцлеру Германии Ангеле Меркель, но напомнил, что именно он «заставил» Германию увеличить расходы на оборону от России.

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