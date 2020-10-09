Украина выходит из соглашения СНГ по незаконной миграции

Правительство Украины поддержало законопроект о выходе страны из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Об этом сообщает РИА Новости.

Далее законопроект будет рассмотрен Верховной радой, указано в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией было заключено странами СНГ в 1998 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина разорвала семь соглашений СНГ в сфере гражданской авиации