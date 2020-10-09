Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана начались в Москве

В Москве начались переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Facebook, министры уже сидят за одним столом. Она также прикрепила к посту соответствующий снимок, подписав его: «Началось».

Ранее президент России Владимир Путин призвал стороны прекратить военные действия, чтобы обменяться телами погибших и пленными. Министров Азербайджана и Армении пригласили в Москву для консультаций по этому поводу.

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