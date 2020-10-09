Врач: Трамп может вернуться к полноценной работе 10 октября

Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям и полноценной работе уже 10 октября. Об этом заявил врач президента Шон Конли, передает «Интерфакс».

По его словам, Трамп окончил курс лечения от коронавируса, его состояние стабильно. Он подчеркнул, что организм президента «чрезвычайно положительно» отреагировал на лечение.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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