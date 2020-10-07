ФРГ и Франция предложат ЕС санкции против России из-за Навального

Франция и Германия подготовят предложения по введению антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление стран.

В нем говорится, что ЕС будут предложены санкционные меры против людей, которые якобы замешаны в «отравлении» блогера и нарушении международных норм.

Париж и Берлин предложат также ограничения в отношении лиц, задействованных в программе «Новичок».

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия не собирается оправдываться перед западными странами из-за ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.