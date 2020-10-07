Путин и Лукашенко обсудили полное открытие границ между Россией и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом пишет «БелТа» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В ходе беседы Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, после чего они рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки.

«Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Белоруссией и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации», — рассказали в пресс-службе.

Также было обсуждена проблема распространения коронавируса, ситуация внутри Белоруссии и России на фоне мирового кризиса и некоторые другие аспекты международной ситуации.