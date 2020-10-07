Состояние Порошенко ухудшилось после заболевания коронавирусом

Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее выявили COVID-19, ухудшилось. Об этом заявила его супруга Марина Порошенко.

По ее словам, у политика двухстороннее воспаление легких, в настоящее время он находится в больнице и получает комплексное лечение.

«К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая», — уточнила Порошенко.

Она отметила, что из-за этого у ее мужа не могут взять анализ, чтобы понять, как протекает болезнь.

По словам Марины Порошенко, их заразившаяся коронавирусом дочь переносит болезнь легче.

29 сентября экс-лидер Украины Петр Порошенко сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию. Позже он был госпитализирован в Киеве из-за двухсторонней пневмонии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Порошенко госпитализировали с коронавирусом