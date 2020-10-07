Коронавирус выявлен у двух российских сенаторов

Коронавирусная инфекция выявлена у двух членов Совета Федерации, заболевание проходит бессимптомно. Об этом заявила председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА «Новости».

«Тесты двух сенаторов на коронавирус, которые они сдавали перед сегодняшним заседанием, оказались положительными. Это не значит, что они болеют, однако тесты были положительные», — уточнил парламентарий.

Известно, что начиная с марта все члены Совфеда сдают тесты на коронавирус за день до пленарного заседания палаты.

Тимченко отметил, что заболевшие сенаторы ушли на самоизоляцию.

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