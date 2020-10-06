Путин вспомнил о «фантастически неожиданном» эпизоде из девяностых

Президент России Владимир Путин рассказал о «фантастически неожиданных» требованиях международных финансовых организаций к России в девяностые годы, сообщается на сайте Кремля.

Президент напомнил, что на просьбы Москвы продлить сроки процентных выплат кредитные организации требовали изменить внутриполитический курс.

«Это было фантастически, неожиданно для меня, но это было, я участник этого процесса. Поэтому мы должны исходить из того, что мы должны быть сильными и независимыми, или мы вообще не будем никакими», — сказал Путин.

Политик добавил, что эти события повлияли на стремление России не допустить, чтобы кто-то диктовал ей правила поведения.

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