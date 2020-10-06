Песков отметил интерес России в стабильности соседних стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о существовании конфликтного потенциала, часть которого концентрируется у российских границ. Об этом сообщает корреспондент «Газету.Ru».

Представитель Кремля добавил, что вокруг России «никакое кольцо не сжимается». По его словам, конфликтный потенциал в целом растет в мире.

Кроме того, он отметил, что обострение ситуаций происходит на территориях стран, которые являются близкими для России, в частности Армении, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии.

«Поэтому мы заинтересованы в том, что у наших соседей, у наших партнеров был мир, процветание и стабильность», — заключил Песков.

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