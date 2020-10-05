Пашинян снова позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить конфликт в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что карабахский конфликт приобрел масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения.

Путин, как сообщили в пресс-службе, снова выступил за прекращение военных действий в регионе.

Это уже 4-й звонок Пашиняна в Кремль с начала противостояния с Азербайджаном.

Ранее Пашинян рассказал о возможности использования сил России для защиты Армении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.