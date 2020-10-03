Джонсон и глава ЕК подчеркнули важность достижения соглашения по Brexit
Премьер-министр Британии Борис Джонсон провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное коммюнике.
В ходе переговоров они отметили важность достижения соглашения по сделке Brexit.
Глава ЕК и британский премьер также заявили, что в данном вопросе переговорщиками был достигнут прогресс. Однако они указали на сохраняющийся ряд разногласий, поэтому призвали к активной работе над их устранением.
«Они дали инструкции главным переговорщикам активно работать над тем, чтобы попытаться уменьшить эти разногласия», — говорится в коммюнике.
Ранее Джонсон сказал, что у Британии и ЕС есть срок до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit.
Он заявил, что Великобритания готова перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.
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