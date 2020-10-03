Порошенко госпитализировали с коронавирусом

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, заразившийся коронавирусом, находится в киевской больнице, сообщила его супруга Марина Порошенко в видеообращении в Facebook.

«Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», — сказала Марина Порошенко.

Супруга политика также раскритиковала ситуацию в больницах. По ее словам, больным не хватает коек, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования.

29 сентября Порошенко объявил, что заболел коронавирусом. Всего на Украине заразился 228 161 человек, выздоровели 102 347, скончался 4 451.

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