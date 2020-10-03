Мадуро поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, а также ее народу за поставку первой партии вакцины против COVID-19 в республику. Об этом он написал в своем Twitter.

Политик отметил, что российская вакцина «Спутник V» уже в Венесуэле.

«Мы стали первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность», — написал Мадуро.

Как сообщалось, первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла в Венесуэлу утром в пятницу, 2 октября.

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