На Украине предложили оказать военную помощь Баку

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила о готовности Киева оказать поддержку Азербайджану в обострившемся конфликте в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

Она назвала происходящие в регионе события «военной ситуацией».

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем», — заключила Марченко.

По ее словам, «Украина не пройдет мимо» при острой постановке вопроса.

Депутат также отметила, что украинские власти уже оказывают Баку «помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле». Она уточнила, что последнее является гуманитарной помощью. Представитель партии президента Украины Владимира Зеленкого добавила, что идет рассмотрение вопроса «составления списка, что именно нужно».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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