Дональд и Меланья Трамп сдали тест на COVID-19 после заражения советницы

Президент США Дональд Трамп совместно с первой леди Меланьей Трамп проходит тестирование на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

«То ли нам нужно пройти карантин, то ли нет — не знаю», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также подтвердил, что у его советницы Хоуп Хикс была обнаружена коронавирусная инфекция. При этом он добавил, что Хикс много работает, поэтому частно использует защитные маски.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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