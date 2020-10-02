Трампа назвали «локомотивом инфодемии» COVID-19

Ученые из американского Корнеллского университета заявили, что президент США Дональд Трамп является главным распространителем дезинформации о новом типе коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте университета.

Работа получила название «Что привело к «инфодемии» дезинформации по коронавирусу?». Термин «инфодемия», который используется учеными, был впервые употреблен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) через слияние слова «информация» и «пандемия».

В своей работе представители Корнеллского университета проанализировали сделанные с 1 января по 26 мая свыше 38 млн англоязычных статей о COVID-19.

«Мы обнаружили, что упоминания в СМИ имени президента США Дональда Трампа в контексте дезинформации о COIVID-19 были крупнейшей частью «инфодемии»», — говорится в публикации.

Согласно приведенным данным, упоминания с Трампом составляют 37,9%, что представляет наибольшую долю по сравнению со всеми другими дезинформирующими темами.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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