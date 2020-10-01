Эксперты: россиянам понравился формат многодневного голосования

Подавляющее большинство россиян положительно восприняло многодневный формат голосования. Таковы результаты опроса, которые в рамках круглого стола в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) озвучил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, 74% участников опроса одобрили идею о голосовании в течение нескольких дней, при этом 60% респондентов считают главным преимуществом подобного подхода удобства, а 37% отметили санитарную безопасность процедуры. «Есть запрос избирателей: давайте вводить на постоянной основе. Люди хотят голосовать несколько дней», — сказал глава ВЦИОМ.

Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский, в свою очередь, полагает, что уже в следующем году россияне будут воспринимать практику многодневного голосования «спокойно и ровно» и многие даже не смогут ответить, когда именно она возникла.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова уверена, что многодневное голосование может быть полезно не только гражданам, но и политикам, борющимся за их голоса. «При трехдневном голосовании у оппозиции могут появиться интересные стратегии по мобилизации своего электората. Но они пока сильно недооценены», — считает она.

Ее позицию разделяет и политолог Алексей Чеснаков. «Нашим политикам нужно готовиться к тому, что многодневное голосование не просто удобно и безопасно, но еще и современно, оно позволяет человеку реализовывать свои избирательные права тогда, когда он считает нужным. Есть технические трудности, связанные с работой избиркомов, но они решаемы, – считает эксперт.

Член президентского совета по правам человека Александр Брод опроверг тезис о том, что многодневный формат голосования на сентябрьских выборах стал причиной массовых нарушений. По его словам, в течение всей избирательной кампании предпринимались многочисленные попытки дискредитировать многодневные выборы, однако абсолютное большинство сообщений о нарушениях не подтвердилось.

«Там, где были попытки вброса, на нескольких участках, результаты голосования были аннулированы. Судя по явке, по оценкам избирателей, по отсутствию массовых проблемных сообщений, данные ВЦИОМ соответствуют действительности», — заключил Брод.