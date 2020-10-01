Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства США

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Американский лидер Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства США до 11 декабря. Об этом написал представитель Белого дома Джадд Дир на своей странице в Twitter.

Ранее Сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, что предотвратило сокращение работы федерального правительства.

Соответствующий законопроект позволяет партиям в Конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября. После подписания президентом законопроект становится законом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп заявил, что получил удовольствие от теледебатов с Байденом

Автор «Игры престолов» прокомментировал поведение Трампа на дебатах

Советник штаба Трампа ушел в отставку после попытки самоубийства