Американский лидер Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства США до 11 декабря. Об этом написал представитель Белого дома Джадд Дир на своей странице в Twitter.

Ранее Сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, что предотвратило сокращение работы федерального правительства.

Соответствующий законопроект позволяет партиям в Конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября. После подписания президентом законопроект становится законом.

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