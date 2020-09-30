МИД Турции: Анкара пыталась договориться с Москвой по Карабаху по сирийской модели

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва поднимали вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе по по сирийской модели, передает агентство Anadolu.

Он отметил, что турецкая сторона говорила на эту тему с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь (в Нагорном Карабахе. — «Газета.Ru»), но не удалось. Говорят: пусть остановится война. Пусть. Нужно объявить перемирие, но при этом Армения должна уйти с оккупированных территорий. Говорится ли это? Нет. Тогда как вопрос будет решен?» — сказал Чавушоглу.

Дипломат также заявил, что Азербайджан «терпел» долго.

«Более 20% его территории под оккупацией, миллион его граждан лишен родины. Это большая драма, люди хотят вернуться домой, но никто этого не замечает», — добавил Чавушоглу.

По его словам, азербайджанская сторона права «морально» и «юридически».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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