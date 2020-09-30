Кремль ответил на то, что Байден назвал Трампа «щенком Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал то, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа «щенком» Владимира Путина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Кремль следит за происходящим в США, но не будет напрямую комментировать, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы.

«Мы естественно, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться к ней индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых держав. Мы фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства», — сказал Песков.

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