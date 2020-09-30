Кандидата Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщает Evening Standard со ссылкой на инициатора номинации, члена Лейбористской партии Великобритании Криса Брайанта.

Британский политик заявил о своем решении выдвинуть Байдена на премию накануне дебатов кандидатов в президенты США.

«Когда другие прибегали к насильственным решениям, он утверждал, что лучшая сила - это сила аргумента. Потому что оружие может остановить сердце, но удачно поставленные слова могут изменить многие сердца, а многие сердца могут изменить мир», – прокомментировал Брайант свой шаг.

Ранее сообщалось, что на Нобелевскую премию мира номинировали действующего президента США и соперника Байдена на предстоящих выборах Дональда Трампа.

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