Индийский вице-премьер заразился COVID-19

Индийский вице-премьер Венкайя Найду получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в Twitter его офиса.

В публикации уточнили, что у политика не наблюдается симптомов заболевания.

Однако Найду все равно находится на карантине дома.

В офисе вице-президента Индии уточнили, что его жена Уша Найду получила отрицательные результаты теста.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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