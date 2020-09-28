Путин назвал главный критерий оценки властей

Ключевым критерием при оценке властей является качество жизни людей, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, об эффективности власти свидетельствуют повышение качества жизни и успешное достижение национальных целей. По данным критериям оценивают как федеральную, так и региональную власть, отметил Путин.

С таким заявлением глава государства выступил на заседании президиума Государственного совета, указано в сообщении.