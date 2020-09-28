Путин назвал главный критерий оценки властей
Семён Сонный
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Ключевым критерием при оценке властей является качество жизни людей, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, об эффективности власти свидетельствуют повышение качества жизни и успешное достижение национальных целей. По данным критериям оценивают как федеральную, так и региональную власть, отметил Путин.
С таким заявлением глава государства выступил на заседании президиума Государственного совета, указано в сообщении.