Экс-глава предвыборного штаба Трампа помещен в больницу после угрозы покончить с собой

Бывшего главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Брэда Парскейли доставили в больницу Флориды после угрозы покончить с собой. Об этом сообщает Sun Sentinel.

Так, до госпитализации звонок в полицию совершила его супруга.

Как уточняет СМИ, по приезде им удалось добиться взаимопонимания с Парскейлом и уговорить его выйти из дома.

В полиции отметили, что экс-глава предвыборного штаба Трампа сдался по «Акту Бейкера» добровольно.

Глава Белого дома сменил менеджера своего штаба в июле 2020 года на Билла Стипена.