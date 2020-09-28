Экс-глава предвыборного штаба Трампа помещен в больницу после угрозы покончить с собой
Ника Пикекатлет
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Бывшего главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Брэда Парскейли доставили в больницу Флориды после угрозы покончить с собой. Об этом сообщает Sun Sentinel.
Так, до госпитализации звонок в полицию совершила его супруга.
Как уточняет СМИ, по приезде им удалось добиться взаимопонимания с Парскейлом и уговорить его выйти из дома.
В полиции отметили, что экс-глава предвыборного штаба Трампа сдался по «Акту Бейкера» добровольно.
Глава Белого дома сменил менеджера своего штаба в июле 2020 года на Билла Стипена.