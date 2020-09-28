Совфед оценил ответ Лукашенко на слова Макрона

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко французскому коллеге Эммануэлю Макрону, который высказался о ситуации в республике. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, данное заявление белорусского политика о «незрелости» Макрона «ставит крест» на «многовекторной» политике страны.

«Разница в том, что «желтые жилеты» президентству Макрона не угрожали и не угрожают», — написал Пушков.

Кроме того, чиновник объяснил высказывание президента Франции тем, что он хочет «отметиться на горячей в Европе теме», а также напомнить о роли страны в Евросоюзе и «слегка потеснить» немецкую сторону. Он заключил, что у Лукашенко «нет другого вектора», кроме как Союзного государства.

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