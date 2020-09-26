СМИ: на президента Колумбии готовили покушение

Правоохранительные органы Колумбии рассказали о том, что на президента страны Ивана Дуке Маркеза готовилось покушение. Об этом сообщает радиостанция RCN.

По предварительным данным, злоумышленников было двое, они не являются гражданами Колумбии.

Согласно данным СМИ, в покушении участвовали «один человек русской национальности, а другой - израильской».

На данный момент, госорганы и колумбийские силовики занимаются разработкой мер по защите главы государства для нейтрализации посягательств на его жизнь.