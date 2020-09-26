Борис Джонсон жестко высказался в адрес противников прививок

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в рамках выступления на Генассамблее ООН выступил с критикой противников прививок. Об этом сообщает ТАСС.

Он призвал мировое сообщество не «жертвовать безопасностью» и не сокращать количество проводимых клинических испытаний для получения дальнейшего результата.

Политик назвал сторонников антипрививочного движения «полоумными» и опасными личностями». По его словам, эти люди могут «поставить под угрозу миллионы жизней.

Глава британского правительства заключил, что здоровье людей зависит от эффективной, безопасной и доступной вакцины вне зависимости от страны разработчика.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».