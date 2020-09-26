Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с РФ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что Токио и Москва были близки к заключению мирного договора в 2018 году, пишет газета «Никкэй».

Экс-премьер отметил, что российский президент Владимир Путин был намерен без промедления решить данный вопрос еще во время визита в Японию в декабре 2016 года. А «наиболее близки» к заключению договора главы двух стран были на встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года.

Однако, по словам Абэ, этому помешало усиление противостояния России и Соединенных Штатов. На обострение российско-американских отношений повлияло воссоединение России с Крымом, считает бывший премьер-министр.

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