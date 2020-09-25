Белоруссия может ввести карантин для приезжающих с запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обдумывает введение двухнедельного карантина для приезжающих из западных стран из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин», — заявил Лукашенко.

Он пояснил, что срок обязательного карантина может составить две недели.

Ранее власти республики отменили обязательное прохождение карантина для прибывающих из России.

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