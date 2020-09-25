Песков: решения о сроках проведения выборов в 2021 году пока нет

Кремль пока не может озвучить сроки проведения выборов в регионах и Госдуму в 2021 году, так как окончательного решения о них пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Идут рассуждения экспертов, тех, кто занимается избирательными процессами. Существуют точки зрения за и против, но вы знаете, что каких-то решений пока на этот счет не принималось и не озвучивалось», — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что власти рассматривают несколько сценариев проведения выборов, о чем ранее говорила глава ЦИК Элла Памфилова.

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