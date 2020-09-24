Франция проведет расследование о публикациях в СМИ разговора Макрона и Путина

Власти Франции начали расследование из-за публикаций в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД республики.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — заявил представитель министерства.

Ранее газета Le Monde опубликовала подробности разговора Макрона и Путина относительно предполагаемого отравления Алексея Навального.

По информации издании, в ходе беседы Путин предположил, что блогер мог сам «по неустановленным причинам» принять яд. Макрон это утверждение отверг.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок».

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