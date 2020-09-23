Путин назвал хамством отказ поставлять детали для МС-21

Президент России Владимир Путин назвал хамством отказ иностранных партнеров поставлять комплектующие для самолета российского производства МС-21, передает РИА «Новости».

Глава государства заявил, что действия поставщиков являются попыткой недобросовестной конкуренции.

Запад, по словам президента, стремиться занять эту нишу на рынке, затормозив реализацию проекта в России.

Тем не менее Путин подчеркнул, что российские производители все равно закончат работу над самолетом.

Ранее МС-21 провел испытательный пролет с одним выключенным двигателем для отработки новой авиационной техники.

МС-21 — перспективный российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет он совершил 28 мая 2017 года.