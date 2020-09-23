Эксперт: Путин обсудил с сенаторами вопросы имплементации обновленной Конституции

В ходе встречи президента России Владимира Путина с членами Совета Федерации были подняты вопросы принятия изменений в ряд законодательных актов с тем, чтобы одобренные по итогам всенародного голосования изменения в конституцию стали частью действующего законодательства, рассказал «Газете.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Встреча главы государства с членами верхней палаты парламента прошла в среду, 23 сентября, в Кремле.

«Вопрос имплементации обновленной Конституции требует времени и определенных усилий. Россия проголосовала за изменения, и это очень важно, но недостаточно – все изменения нужно внести в Федеральный закон», — пояснил эксперт.

По его словам, речь, в частности, идет о формате утверждения кандидатур правительства РФ, главы правоохранительных ведомств и других должностей.