Путин возмутился прекращением поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин раскритиковал действия зарубежных партнеров, которые отказались поставлять композитные материалы для крыла самолета МС-21, передает ТАСС.

По словам главы государства, поставки прекратили «по соображениям недобросовестной конкуренции».

Путин подчеркнул, что такое поведение является хамством на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов.

Он отметил, что иностранные партнеры пытаются затормозить реализацию данного проекта и занять эту нишу.

Ранее самолет МС-21 провел испытательный пролет с одним выключенным двигателем.