Путин будет чаще посещать очные мероприятия
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин будет чаще посещать очные мероприятия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Очных мероприятий постепенно будет становиться больше», — сказал Песков.
В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что основным форматом пока останется видеоконференция, приглашать прессу на мероприятия также не планируется.
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