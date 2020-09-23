Президент России Владимир Путин будет чаще посещать очные мероприятия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очных мероприятий постепенно будет становиться больше», — сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что основным форматом пока останется видеоконференция, приглашать прессу на мероприятия также не планируется.

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