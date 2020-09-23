Мишустин подписал 70 поручений по итогам визита в регионы ДФО

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 70 поручений по итогам своего рабочего визита на Дальний Восток, который длился с 13 по 18 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Во время заседания совета при полпреде Трутнев уведомил, что вице-премьер Дмитрий Григоренко и члены кабмина проконтролируют исполнение этих поручений в рамках периодических визитов в ДФО.

«Михаил Владимирович глубоко погрузился в проблемы Дальнего Востока. В результате был подписан перечень из 70 поручений. Самое главное, чтобы эти поручения были выполнены», — сказал Трутнев.

Как известно, Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток посетил Камчатку, Чукотку, Магаданскую и Амурскую области.

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