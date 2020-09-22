ООН благодарит Путина за предложение о вакцинации сотрудников

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность президенту России Владимиру Путину в связи с его предложением по бесплатной вакцинации сотрудников организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель генсека Стефан Дюжаррик данное заявление российского лидера «щедрым предложением» и добавил, что оно будет изучено медслужбой организации.

«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение», — отметил Дюжаррик.

Ранее Владимир Путин во время выступления на Генассамблее ООН предложил сотрудникам организации пройти бесплатную вакцинацию российским препаратом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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