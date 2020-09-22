Совет Федерации может получить право участвовать в назначении министров

Глава комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в Госдуму внесен законопроект, закрепляющий участие СФ в назначении глав Минобороны, Минюста, МИД и МЧС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Закрепляется полномочие Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности», — сказал Клишас.

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законопроект по формированию кабмина. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что также на рассмотрение были внесены документы, касающиеся прокуратуры и безопасности.

Он уточнил, что законопроекты внесены в рамках исполнения принятых поправок к Конституции России.